Das ZDF hat erstmals detaillierte Einblicke in die Serien-Adaption des Bestsellers «Der Schwarm» gegeben. In Berlin stellten Showrunner Frank Doelger («Game of Thrones»), Regisseurin Barbara Eder (46) und die Fachberaterin sowie Polar- und Tiefseeforscherin Prof. Dr. Antje Boetius (55) die Arbeit hinter der Kamera für die aufwändig produzierte Serie vor. Das ZDF teilte mit, dass der achtteilige Sci-Fi-Thriller erst im Frühjahr 2023 ausgestrahlt wird, aktuell befindet sich die Serie in der Postproduktion.