Serienhit «Shogun» wird um zwei Staffeln verlängert

«Shogun» wurde vom US–amerikanischen Sender FX produziert und ist in Deutschland beim Streamingdienst Disney+ verfügbar. Die erste Staffel endete am 23. April mit der zehnten Folge. Laut Mitteilung ist «Shogun» die bisher meistgesehene FX–Serie gemessen an den gestreamten Stunden. Bei Zuschauern und Kritikern stiess die erste Staffel auf viel Begeisterung. Auf der Sammelseite «Rotten Tomatoes» erhielt die Saga satte 99 Prozent positive Kritiken und konnte auch 90 Prozent des Publikums überzeugen. Das könnte der Grund für die Fortsetzung sein, denn eigentlich sollte «Shogun» eine Miniserie werden.