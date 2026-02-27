Serienstar Zach Braff: Bei Erfolg wird es noch mehr «Scrubs» geben

In ziemlich genau einem Monat kehrt «Scrubs – Die Anfänger» in einer Neuauflage mit einer weiteren Staffel zurück. Hauptdarsteller Zach Braff (50) deutet jetzt an, dass es für Fans der beliebten 2000er–Sitcom im Rahmen des Revivals noch viel mehr Nachschub geben könnte.
«Wir wollen auf jeden Fall weitermachen und weitere ‹Scrubs›–Geschichten erzählen», sagt Braff, der die Hauptfigur J.D. spielt, im Gespräch mit dem Branchenmagazin «Variety». Man betrachte das Ganze als «ein Vorsprechen» beim Publikum, um zu sehen, ob die Serie immer noch gut ankommt. «Ich weiss, dass wir und [der Sender, Anm.d.Red.] ABC gerne mehr machen würden», erzählt Braff. Er meint damit sowohl die Köpfe hinter dem «Scrubs»–Revival als auch die Stars vor der Kamera, zu denen unter anderem wieder Donald Faison (51) als Turk und Sarah Chalke (49) als Elliot gehören.
Wie viele Staffeln hat «Scrubs»?
In Deutschland ist das Revival ab dem 25. März wöchentlich über den Streamingdienst Disney+ zu sehen. Aber die wievielte Staffel von «Scrubs» ist es dann eigentlich? Der US–Sender ABC vermarktet die neuen Folgen als Staffel eins. Eigentlich wäre es die zehnte Staffel. «Ich würde sagen, das ist die neunte Staffel von Scrubs, nur spielt sie eben 20 Jahre später», meint Serienschöpfer Bill Lawrence (57).
Die zuvor letzte Staffel von «Scrubs – Die Anfänger» sei eigentlich eine ganz andere Serie gewesen. «Die neunte Staffel von ‹Scrubs› sollte eigentlich gar nicht ‹Scrubs› heissen», erinnert sich Lawrence weiter. «Sie trug den Titel ‹Scrubs Med› und sollte ein unterhaltsames Spin–off werden.» Neue, jüngere Charaktere standen im Vordergrund. Als Ableger bereue er die Staffel nicht, «aber für mich endete die Serie ‹Scrubs› nach acht Jahren, und das hier setzt sie quasi 20 Jahre später fort».