Serienstar Zach Braff: Bei Erfolg wird es noch mehr «Scrubs» geben

«Wir wollen auf jeden Fall weitermachen und weitere ‹Scrubs›–Geschichten erzählen», sagt Braff, der die Hauptfigur J.D. spielt, im Gespräch mit dem Branchenmagazin «Variety». Man betrachte das Ganze als «ein Vorsprechen» beim Publikum, um zu sehen, ob die Serie immer noch gut ankommt. «Ich weiss, dass wir und [der Sender, Anm.d.Red.] ABC gerne mehr machen würden», erzählt Braff. Er meint damit sowohl die Köpfe hinter dem «Scrubs»–Revival als auch die Stars vor der Kamera, zu denen unter anderem wieder Donald Faison (51) als Turk und Sarah Chalke (49) als Elliot gehören.