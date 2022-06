Serienstars zurück vor der Kamera: So geht es mit «Succession» weiter

Darum geht's in Staffel vier

Zum Inhalt der neuen Episoden gibt es laut «Variety» schon eine kurze Beschreibung: Demnach rückt in Staffel vier der Verkauf des Medienkonglomerats Waystar Royco an den Tech-Visionär Lukas Matsson immer näher. Bei den Roys löst das Existenzängste aus. Offenbar driften die Familienmitglieder weiter auseinander, als sie erkennen, wie ihr Leben aussehen wird, sobald der Deal abgeschlossen ist. Die Folge sei «ein Machtkampf», während die Familie einer Zukunft entgegensieht, in der ihr kultureller und politischer Einfluss schwinden könnte ...