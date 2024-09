Serienstart «Agatha All Along»: Vorhang auf für die Marvel Hexen

Sie entzog Hexe Agatha ihre magischen Kräfte, und schloss sie zur Strafe in ihrer «Agnes–Rolle» ein, die Harkness zuvor zur Tarnung in Westview angenommen hatte. Genau an diesem Punkt setzen nun die Ereignisse von «Agatha All Along» ein. Aber eins vorweg – man muss «WandaVision» nicht gesehen haben, um «Agatha All Along» zu lieben.