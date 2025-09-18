Serienstart «Black Rabbit»: Netflix-Serie verspricht atemlose Spannung

Doch im Lauf der Serie tritt dieser so mitreissende Schauplatz bedauerlicherweise mehr und mehr in den Hintergrund. Stärker in den Fokus rückt dafür eine Mafia–Geschichte rund um die Schulden von Jakes Bruder Vince und den gehörlosen Paten Joe Mancuso (Troy Kotsur, 57). Und auch das Verhältnis der beiden so ungleichen Brüder Vince und Jake zueinander sowie ein traumatisches Ereignis aus deren Kindheit werden mehr und mehr zum eigentlichen Mittelpunkt der Handlung, worüber der interessantere Schauplatz des Black Rabbit zunehmend vernachlässigt wird.