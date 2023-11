Serienstart «Eine Billion Dollar»: Mit Geld die Welt retten

Lässt sich mit Geld die Welt verändern?

Der von Froissant gespielte Protagonist John stürzt sich in «Eine Billion Dollar» nach anfänglichem Zögern beherzt und voller Tatendrang in seine neue Aufgabe. In Berlin ruft er zunächst eine Art Finanz–Start–up ins Leben, wobei das Innere seiner neuen Firmenzentrale gleichermassen an einen Tech–Konzern aus dem kalifornischen Silicon Valley und den legendären Berliner Techno–Club Berghain erinnert.