Serienstart von «ES: Welcome to Derry»: Pflichtprogramm für Horrorfans

Am 27. Oktober startet in Deutschland bei Sky und Wow die neue HBO–Serie «ES: Welcome to Derry». Erzählt wird hier eine Vorgeschichte zum Horror–Megahit «Es» mit Bill Skarsgård (35) als Horror–Clown Pennywise aus dem Jahr 2017 sowie der Fortsetzung «Es Kapitel 2». Die Handlung spielt 27 Jahre vor den Ereignissen aus «Es» ebenfalls im zunächst so idyllisch wirkenden Städtchen Derry im US–Bundesstaat Maine. Erneut terrorisiert die böse Wesenheit ES hier eine Gruppe Kinder, dieses Mal jedoch zu Anfang der 1960er Jahre.