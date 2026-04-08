Serkan Yavuz hat eine neue Liebe

«Das ist meine Seelenverwandte»

Als Kader Loth (53) ihn auf seinen Beziehungsstatus anspricht und davon ausgeht, er sei weiterhin Single, kommt die Antwort kurz und eindeutig: «Nein.» Wenig später präzisiert er – seit Mitte Dezember sei er in einer festen Beziehung, und seine Partnerin heisst Vanessa Brahimi. Sie ist Influencerin und noch relativ neu im Reality–TV–Business, erstmals war sie im Frühjahr 2025 in «Das Sommerhaus der Normalos» zu sehen, Ende des Jahres dann bereits in «Das grosse Promibüssen» – wo auch Yavuz mitmachte.