Sero: «Ich habe mir angewöhnt, Dinge zu tun, die mir Angst machen»

Sie haben 2020 Ihr Schauspieldebüt im «Tatort: Borowski und der Fluch der weissen Möwe» gegeben. Hat Ihnen das Spass gemacht? Möchten Sie Ihre Schauspielkarriere gerne weiter ausbauen? Was würde Sie reizen?

Sero: Den «Tatort» zu drehen war eine der coolsten Erfahrungen meines Lebens, richtiger Kindheitstraum. Und dann auch noch im Kieler «Tatort» zu debütieren, neben Axel Milberg, unter der Regie von Hüseyin Tabak, das hat sich natürlich wie ein Ritterschlag angefühlt. Ich hätte sehr grosse Lust, noch weitere Ausflüge in die Schauspielbranche zu machen. Mal sehen, was mir das Universum da noch an Möglichkeiten offenbart. Am meisten Bock hätte ich darauf, mal so ein richtiges Arschloch zu spielen, so einen Draco-Malfoy-Typ [Figur aus «Harry Potter», Anm. d. Red.]. Ich seh' doch eh schon so aus.