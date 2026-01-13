«Sesamstrasse»-Stars Ernie und Bert schmücken Ampeln in Hamburg

Ernie und Bert sorgen für Ordnung im Verkehr

Die beiden Figuren kommen selbst zu Wort. «Ich freu mich total, dass wir jetzt Ampelmännchen sind! Endlich kann ich den Leuten in Hamburg helfen, sicher über die Strasse zu kommen», wird Ernie zitiert. «Und der Spruch ist super: Bei Bert bleibst du stehen, bei Ernie kannst du gehen!» Bert wiederum laufe vor Ärger rot an. «Typisch Ernie! Natürlich will er derjenige sein, bei dem alle loslaufen dürfen», heisst es. Doch die Rotphase habe auch etwas Positives: «Wer bei mir stehen bleibt, hat mehr Zeit, die Tauben zu beobachten.»