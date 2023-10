Seth Rogens Ehefrau Lauren litt an einem Gehirn-Aneurysma

Sie habe sich vor rund fünf Jahren für ein Ganzkörper–MRT entschieden, um einen «genauen Blick auf alles zu werfen, was möglicherweise in mir lauern könnte und mein Leben beeinträchtigen würde». Dabei hätten die Ärzte das Aneurysma entdeckt: «Das war natürlich eine erschreckende Information, die mich an meine Urgrossmutter denken liess, deren Schicksal ich auf keinen Fall nachahmen wollte.»