«Severance» verlängert: Erfolgsserie erhält auch eine dritte Staffel

Darum geht es in «Severance»

Mark Scout (Scott) und seine Kollegen bei Lumon Industries führen ein ungewöhnliches Arbeitsleben. Mittels eines speziellen Verfahrens sind ihre Erinnerungen an ihren Arbeitstag und ihr Privatleben voneinander getrennt worden. Jeden Morgen, wenn Mark zur Arbeit kommt, verliert er daher sein Gedächtnis. Der Mark, der seinen Tag im Büro von Lumon Industries verbringt, weiss überhaupt nicht, was sein anderes Ich in der Aussenwelt so treibt. Doch im Lauf von zwei Staffeln «Severance» wagen die Hauptfigur und seine Kollegen allmählich den Ausbruch.