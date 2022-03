Severin Freund beendet Karriere: Er möchte Zeit mit Familie geniessen

Danach wolle Freund sich Gedanken darüber machen, «was man in Zukunft machen will, womit man sich vorstellen kann, dass man wirklich glücklich wird» und wo er eine erfüllende Aufgabe finden könne. Zum jetzigen Zeitpunkt wisse er dies noch nicht. Freund sei «mit 100 Prozent Sportler» gewesen «und jetzt wird ein neues Kapitel kommen». Wenn es in diesem Kapitel auch um Sport gehe, dann wäre dies für ihn «sehr, sehr schön».