«Sex and the City»: Carries Brautkleid für 18 Euro entdeckt

«Sex and the City» erfreut sich bereits seit 1998 grosser Beliebtheit. Sechs Jahre lang verfolgten Serien– und Modeliebhaber das New Yorker Leben der Protagonistinnen Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis, 60), Samantha (Kim Cattrall, 68) und Miranda (Cynthia Nixon, 58). Nach dem Ende der Serie 2004 folgten zwei Kino–Releases: «Sex and the City – Der Film» (2008) und «Sex and the City 2» (2010). Seit 2021 können Fans das Leben der Kultfiguren in der Sequel–Serie «And Just Like That...» erneut auf den Bildschirmen miterleben. Nur Serien–Ikone Kim Cattrall ist zum Bedauern der Fans dort nicht mehr dabei.