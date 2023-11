«Sex and the City»-Star Frances Sternhagen stirbt mit 93 Jahren

Für Fans der Kultserie «Sex and the City» ist sie als «Bunny MacDougal» der Inbegriff einer liebevoll–gehässigen Schwiegermutter. Nun ist Schauspielerin Frances Sternhagen im Alter von 93 Jahren gestorben. Wie «Daily Mail» berichtet, verstarb die bei Zuschauerinnen und Zuschauern äusserst beliebte Darstellerin bereits am Montag in ihrem Zuhause in New Rochelle im US–Bundesstaat New York. Sternhagen hinterlässt sechs Kinder.