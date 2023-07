«Sex Education»: Die vierte Staffel wird die letzte sein

In einem Brief an die Fans erklärte Nunn, dass den Autoren bei der Arbeit an der vierten Staffel klar geworden sei, dass dies der richtige Zeitpunkt für das Ende wäre. «Wir wollte eine Show machen, die einige Fragen, die wir alle über Liebe, Sex, Freundschaft und unsere Körper hatten, beantwortet. Etwas, das unseren inneren Teenagern geholfen hätte, sich ein bisschen weniger alleine zu fühlen.» Es sei überwältigend zu sehen, wie die Show Menschen auf der ganzen Welt verbunden habe.