Sex, Sports and Rock ‹n› Roll: Mick Jagger feiert 80. Geburtstag

Tanzlehrer James Brown

Dass man nicht nur ein guter Sänger, sondern auch ein guter Tänzer sein sollte, wenn man das Publikum in seinen Bann ziehen will, hat er sich bei seinem grossen Vorbild James Brown (1933-2006) abgeguckt. «Ich habe all seine Moves kopiert» gab Jagger in einem Interview mit dem «Time Magazine» einmal freimütig zu. Nur an seinen legendären Spagat habe er sich nicht herangetraut. An dem Godfather of Funk, (über den er 2014 den autobiografischen Dokumentarfilm «Get on up» mitproduzierte) habe ihn zudem beeindruckt, mit wie viel Drive und Disziplin dieser sein Ziel verfolgte, ein Superstar zu werden.