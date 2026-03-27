«Sexistential» von Robyn: Das glückliche Leben als Milf ohne Mann

Schnappschüsse aus dem Intimleben

Viel hat sich getan, seit Robyn der Welt ihren Hit «Dancing On My Own» geschenkt hat. Sie hat einige Trennungen durchstehen müssen, ist mit Ansage (also durch künstliche Befruchtung) alleinerziehende Mutter geworden und lebt nun ein Leben als glückliche Milf, die zwar deutlich weniger Zeit als früher für die Musik hat, aber etwas Kunst kann zwischendurch schon noch gemacht werden. Die Inspiration für die neuen Songs stammte offenbar hauptsächlich aus Bett–Situationen: «Die Songs auf dem Album sind alle Schnappschüsse meines Intimlebens, von Gedanken, die ich tatsächlich hatte, während ich mit jemandem geschlafen habe oder schlafen wollte», erklärt Robyn dem «Zeit Magazin». Und zeigt damit mal wieder, dass sie eine Frau ist, die sich nicht weniger um Tabus kümmern könnte.