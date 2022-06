Sarah Jessica Parker macht Misogynie für Angst vorm Älterwerden verantwortlich

Die 57-Jährige sei sich ihres Alters bewusst und lebe nicht in einem «falschen Universum», aber sie mache sich einfach keine Sorgen darüber. Dass viele andere Frauen das machen, ist für den US-Star allerdings verständlich. «Ich glaube, die Sorgen sind legitim, weil der Fokus und die Aufmerksamkeit auf Frauen und das Älterwerden so gross sind», so SJP.