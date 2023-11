Sexuelle Belästigung: Darum häufen sich gerade Klagen gegen US-Stars

«Wiedergutmachung für erlittenen Schaden»

Die Schauspieler Jamie Foxx (55) und Cuba Gooding Jr. (55), Musiker Axl Rose (61) sowie Musikproduzent Jimmy Iovine (70) etwa wurden vor Ablauf der Frist am Mittwoch verklagt. Die Klagen wurden beim Obersten Gerichtshof von New York gemäss dem Adult Survivors Act eingereicht. Am Dienstag wurde der bereits wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte Bill Cosby (86) in einer weiteren Klage von einer Frau beschuldigt. Sie behauptet, sie sei in den 1980er Jahren von dem Schauspieler unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden. Weiterhin wurden in diesem Monat Klagen gegen Rapper Sean «Diddy» Combs, Musikmogul L.A. Reid (67) und den ehemaligen Grammys–CEO Neil Portnow (75) eingereicht.