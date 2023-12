Sexuelle Nötigung? Jamie Foxx' angebliches Opfer will anonym bleiben

Die Frau, die Hollywood–Star Jamie Foxx (55) der sexuellen Nötigung beschuldigt, hat sich laut US–amerikanischen Medien mit der Bitte um Einhaltung ihrer Anonymität an den New Yorker Supreme Court gewandt. Die bislang als «Jane Doe» angeführte Person – der gängige Platzhaltername für öffentlich nicht identifizierte Frauen in den Vereinigten Staaten – wolle folglich auch weiterhin so bezeichnet werden, schreibt unter anderem «People».