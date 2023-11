Sexuelle Übergriffe: Ex-Modemogul Peter Nygard für schuldig befunden

Der ehemalige Modemogul Peter Nygard (82) ist nach einem sechswöchigen Prozess vor einem Gericht im kanadischen Toronto wegen sexueller Übergriffe in vier Fällen für schuldig befunden worden. Das berichtet unter anderem CNN. Der 82–Jährige wurde von mehreren Frauen beschuldigt, sie bei einer Reihe von Vorfällen in den 1980er– bis Mitte der 2000er–Jahre angegriffen zu haben. Nygard hat stets seine Unschuld beteuert. Das Strafmass soll dem Bericht zufolge am 21. November verkündet werden. Seine Anwälte erwägen kanadischen Medienberichten zufolge, Berufung gegen das Urteil einzulegen.