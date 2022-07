Ende Mai war gegen den Schauspieler in Grossbritannien Strafanzeige gestellt worden. Spacey teilte daraufhin über seinen Sprecher in der US-Show «Good Morning America» mit, dass er, «sobald dies machbar ist, freiwillig in Grossbritannien erscheinen und mich gegen diese Vorwürfe verteidigen» werde. Der 62-Jährige sei «zuversichtlich, dass dies meine Unschuld beweisen wird». Grundsätzlich sei er jedoch «enttäuscht über die Entscheidung», dass die Anschuldigungen überhaupt vor einem Gericht in London landen würden.