Sexy Auftritt in Berlin: Kate Hudson verzaubert im Naked Dress

Im Film verkörpern Hudson und Jackman das Ehepaar Claire und Mike Sardina. Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten: Ein Paar aus Milwaukee erfindet sich als Neil–Diamond–Tribute–Act namens «Lightning & Thunder» neu und kämpft sich von kleinen Auftritten bis zum grossen Erfolg durch. Der Film kommt am 25. Dezember in die Kinos.