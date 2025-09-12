Shailene Woodley jubelt über neue «Big Little Lies»-Staffel

Schauspielerin Shailene Woodley (33) freut sich auf das Wiedersehen mit ihren Co–Stars aus «Big Little Lies». Auf Instagram bejubelt sie die dritte Staffel der Serie, die kürzlich bestätigt wurde.
Shailene Woodley teilte in ihrer Instagram–Story ein Bild von sich mit ihren Co–Stars Zoë Kravitz (36) und Laura Dern (58) und fügte hinzu: «Wir sind so zurück... Big Little Lies 3, bist du bereit?» Zu einem weiteren Bild schreibt sie: «Denn es geht los!»
Reese Witherspoon und Nicole Kidman wieder mit dabei
Der Beitrag des «Big Little Lies»–Stars kommt kurz nachdem HBO die Drehbuchautorin und Produzentin Francesca Sloane («Mr. & Mrs. Smith») für die Arbeit an Staffel drei verpflichtet hat, wie das Branchenmagazin «Variety» berichtete. Laut «Deadline» wird Sloane zusammen mit Serienschöpfer David E. Kelley (69) und den Hauptdarstellerinnen Reese Witherspoon (49) und Nicole Kidman (58) auch als ausführende Produzentin der neuen Folgen fungieren.
«Big Little Lies» feierte mit der ersten Staffel im Jahr 2017 auf HBO Premiere und gewann acht der insgesamt 16 Emmy–Nominierungen. Die zweite Staffel gab es ab 2019. Seither kursierten immer wieder Gerüchte um eine mögliche dritte Staffel.
2023 schürte Nicole Kidman Hoffnung, als sie bei einem Event auf der Bühne sagte: «Ich fand ‹Big Little Lies› toll, weil es zu einer Zeit in meinem Leben kam, als ich meine Kinder um mich hatte und daran dachte, in Rente zu gehen. Und dann ergab sich die Situation, dass Reese Witherspoon und ich diese Show produzieren und kreieren konnten. Und dann haben sie alle gesehen und zu einem Riesenerfolg gemacht. Und wir werden euch noch eine dritte Staffel bringen, nur zur Info.»
Mit der gefundenen Drehbuchautorin Francesca Sloane dürfte es nun also in grossen Schritten in Richtung dritter Staffel gehen. Wann es neue Folgen zu sehen gibt, ist jedoch noch unklar.