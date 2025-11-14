Shakira bei «Zoomania 2»-Premiere im Partnerlook mit ihren Söhnen

Die 48–Jährige entschied sich für ein figurbetontes Kleid von Stella McCartney in einem zarten Lavendel–Ton. Das Design mit Rollkragen und langen Ärmeln überzeugte auch durch seinen asymmetrischen Saum, der geschickt die Beine der Sängerin in Szene setzte. Während der Stoff auf einer Seite bis zum Knöchel reichte, endete er auf der anderen Seite weit über dem Oberschenkel. Dazu kombinierte Shakira passende Plateau–Heels mit Satin–Finish. Ihre hellbraunen Haare trug sie halb hochgesteckt, halb offen, wobei lange Strähnen ihr Gesicht umspielten. Beim Make–up setzte sie auf natürliche Rosé–Töne auf Wangen und Lippen.