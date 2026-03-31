Shakira bricht mit Europa-Residenz Rekorde

Shakira (49) kommt 2026 im Rahmen einer elf Konzerte umfassenden Residenz nach Madrid – und bricht damit schon jetzt Rekorde. Einer Mitteilung von «Live Nation» zufolge gingen innerhalb weniger Stunden mehr als eine halbe Millionen Tickets über die virtuelle Ladentheke. Wegen der grossen Nachfrage wurde die Konzertreihe um zwei Shows am 10. und 11. Oktober erweitert. Mit den Zusatzterminen soll sich das Musikspektakel zur grössten Europa–Residenz des Jahres entwickeln.