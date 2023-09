Shakira hat erneut Ärger mit Spaniens Justiz: Das steckt dahinter

Shakira lebt derzeit in Miami. Sie soll über die neuen Vorwürfe informiert sein. In einem Prozess im November muss sie sich in Spanien bereits weiteren Vorwürfen stellen, die aus den Jahren 2012 bis 2014 stammen. In diesem Fall wird ihr vorgeworfen, Steuern in Höhe von 14,5 Millionen Euro nicht gezahlt zu haben, sie hat jedoch wiederholt jegliches Fehlverhalten bestritten und die Vorwürfe zurückgewiesen.