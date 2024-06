Shakira hat keinen Platz für eine ernsthafte Beziehung in ihrem Leben

Shakira: «Welchen Platz habe ich im Moment für einen Mann?»

Die Sängerin, die im vergangenen Jahr mit Formel–eins–Champion Lewis Hamilton (39), Basketballer Jimmy Butler (34) und «Emily in Paris»–Star Lucien Laviscount (32) in der Öffentlichkeit gesichtet worden ist, sagt in der aktuellen Ausgabe des US–amerikanischen «Rolling Stone» auf die Frage, ob sie vorhabe, sich in Zukunft wieder einen romantischen Partner zu suchen: «Darüber denke ich momentan nicht nach.»