Shakira wütet gegen spanische Steuerbehörde

Shakira: «Machten mich zu einer Steuerbetrügerin»

In dem abgewendeten Prozess wurde der Ex–Lebensgefährtin von Gerard Piqué (37) vorgeworfen, Steuern in Höhe von rund 14,5 Millionen Euro, die sie in den Jahren 2012, 2013 und 2014 abführen hätte sollen, nicht bezahlt zu haben. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass die Grammy–Gewinnerin mehr als die Hälfte dieses Zeitraums in Spanien verbracht hätte, obwohl ihr offizieller Wohnort die Bahamas gewesen seien. Somit wäre sie auch in Spanien verpflichtet gewesen, Steuern zu bezahlen.