Shania Geiss wird 20 Jahre alt: So herzlich gratulieren die Geissens

Carmen Geiss: «Ich liebe Dich mehr als mein Leben»

Schon vor Beginn der Feierlichkeiten nahm die langjährige Ehefrau von Robert Geiss (60) am gestrigen Montag einen kurzen Clip auf und stellte diesen auf Instagram. «In 30 Minuten ist es so weit, dann wird mein Baby 20», schreibt Carmen Geiss im Begleittext ihres Posts. Sowohl Geburtstagskind Shania als auch ihre zweite Tochter Davina seien «das beste, was mir je passieren konnte!». Weiter heisst es in dem Text: «Danke Shania, dass der liebe Gott Dich zu uns gebracht hat! Ich liebe Dich mehr als mein Leben und ich werde immer für Dich da sein. In guten wie in schlechten Zeiten!»