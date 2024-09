Shannen Doherty brachte Tori Spelling zu «Dancing with the Stars»

Diese «Beverly Hills, 90210»–Stars waren bereits dabei

Mit ihrer Teilnahme an der US–amerikanischen Sendung folgt sie weiteren «Beverly Hills, 90210»–Kollegen. Während die im Juli verstorbene Doherty 2010 in der 10. Staffel mittanzte, war Green in der 30. Staffel zu sehen. Auf Ian Ziering (60) in der 4. Staffel folgte Jennie Garth (52) im Jahr darauf. Die beiden Schauspieler schieden im Halbfinale aus und schafften es im Vergleich zu ihren Co–Stars am weitesten.