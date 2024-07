Shannen Doherty: Diese Wünsche hatte sie für die Zeit nach ihrem Tod

Fokus auf Erinnerungen statt auf Besitz

Sie wolle sich lieber darauf konzentrieren, in ihren letzten Lebensjahren Erinnerungen mit Freunden und Familie zu schaffen. «Ich brauche das alles nicht, es bringt mir keine grosse Freude, aber was mir grosse Freude bereitet, ist, meine Mutter an die Orte zu bringen, an die sie schon immer wollte,» erzählte Doherty: «Ich kann verschiedene Erinnerungen schaffen – ich kann Erinnerungen mit den Menschen schaffen, die ich liebe. Ich greife nicht auf das Geld in meinem Nachlass zurück, mit dem ich sicherstellen kann, dass für alle in meinem Leben gesorgt ist.»