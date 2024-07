Shannen Doherty ist tot: So reagierten die «Beverly Hills»-Stars

Die «Beverly Hills, 90210»–Darstellerin Jennie Garth (52) hat die erste Folge ihres Podcasts nach dem Tod von Shannen Doherty (1971–2024) aufgenommen und ihrer einstigen Kollegin gewidmet. In «I Choose Me with Jennie Garth» sprach sie über die Reaktionen ihrer Co–Stars auf die traurige Nachricht am 13. Juli.