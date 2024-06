Shannen Doherty ist trotz erneuter Chemo vorsichtig hoffnungsvoll

Shannen Doherty (53) hat in ihrem Podcast «Let's Be Clear with Shannen Doherty» erneut ein Gesundheitsupdate gegeben. Der an Brustkrebs erkrankte Star aus «Beverly Hills, 90210» und «Charmed – Zauberhafte Hexen» muss sich wieder einer Chemotherapie unterziehen und bekommt dazu einen Portkatheter eingesetzt, der zwischenzeitlich entfernt worden war.