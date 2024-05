Shannen Doherty schwärmt von «Unsere kleine Farm»-Star Michael Landon

In der neuesten Ausgabe ihres Podcasts «Let's Be Clear with Shannen Doherty» schwärmt der ehemalige «Beverly Hills, 90210»–Star Shannen Doherty (53) von Kult–Darsteller Michael Landon (1936–1991). Mit dem Star der beliebten Western–Familienserie «Unsere kleine Farm» arbeitete Doherty als Elfjährige zusammen, als sie in der finalen, neunten Staffel der US–Serie die Figur Jenny Wilder verkörperte. Über Landon, der 1991 an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb, sagte Doherty: «Ich habe ihn verehrt. Er war ein Mentor. Er hat mir so viel beigebracht.»