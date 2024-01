Shannen Doherty: Wie ihr Kinderwunsch ihre Krebstherapie beeinflusste

US–Schauspielerin Shannen Doherty (52) kämpft seit knapp zehn Jahren gegen ihre Krebserkrankung. Darüber spricht sie seit November auch offen in ihrem neuen Podcast «Let's Be Clear with Shannen Doherty». In der aktuellen Folge schildert sie, wie ihr Wunsch, Mutter zu werden, den Verlauf ihrer Krebsbehandlung beeinflusst hat. Sie habe sich mehrmals künstlich befruchten lassen, um sich und ihrem Noch–Ehemann Kurt Iswarienko ein Kind zu schenken.