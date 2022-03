«Shape of You»: Ed Sheeran kämpft gegen eine Urheberrechtsklage

Seit Freitag (4. März) streiten die beiden Parteien vor einem Londoner Gericht erneut über das Urheberrecht. Es ist der Höhepunkt eines seit vier Jahren andauernden Rechtsstreits. Zum Auftakt des für drei Wochen angesetzten Prozesses erschien der Sänger persönlich vor Gericht. Für ihn steht viel auf dem Spiel: Laut der «Daily Mail» hiess es in einem Urteil von November 2020, es werde «davon ausgegangen, dass in diesem Streit Kosten in Höhe von drei Millionen Pfund entstünden».