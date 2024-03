Shaquille O'Neal dreht Basketball-Doku über Ex-Rivalen Allen Iverson

Der noch unbetitelte Film dokumentiert demnach das Leben der Basketballlegende. Allen Iverson war von 1996 bis 2009 in der NBA aktiv, die meiste Zeit davon bei den Philadelphia 76ers. Trotz seiner vergleichsweise geringen Grösse von 1,83 Metern zählte er als schneller und wendiger Guard zu den besten Spielern seiner Zeit. Die neue Dokumentation soll nun Einblicke in seine Anfänge und Wurzeln in Hampton, Virginia, beleuchten sowie seinen Aufstieg in der NBA.