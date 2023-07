Sharlely Becker spricht in neuer Doku offen über ihre Gefühle

«Der Schmerz sollte weggehen»

Sie sei damals «schwer verliebt in ihn» gewesen - «mit seinem Charisma, seiner Passion, dem Humor». Sie erinnere sich noch an den Tag, an dem sie per Telefon von Beckers Verlobung mit Meyer-Wölden erfahren habe. Danach habe sie den starken Drang gehabt, nach Ibiza zu reisen. «Ich fühlte mich noch nie so hässlich, alt und ungewollt. Der Schmerz sollte weggehen», erzählt Sharlely Becker «Bild» zufolge in der Doku, die ab 4. August bei Paramount+ zu sehen sein wird.