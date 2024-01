Sharmeen Obaid-Chinoy: Neuer «Star Wars»-Film wird «besonders»

«Star Wars: New Jedi Order» wird etwas «ganz Besonderes»

In einem Interview mit dem Sender «CNN» kündigte Obaid–Chinoy bereits an, dass sie mit grosser Vorfreude auf den kommenden «Star Wars»–Film blicke: «Ich freue mich sehr auf das Projekt, weil ich das Gefühl habe, dass das, was wir erschaffen werden, etwas ganz Besonderes ist.» Dass sie als Regisseurin mit an Bord ist, betrachtet sie als grossen Meilenstein: «Wir schreiben jetzt das Jahr 2024 und es ist an der Zeit, dass eine Frau eine Geschichte in einer weit, weit entfernten Galaxie gestaltet.»