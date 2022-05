Bachelorette hat trockenen Humor

Die gelernte Bürokauffrau ist seit acht Jahren Single. Ihren zukünftigen Partner sucht sie in Thailand - ein Novum in der Show. Bei der wöchentlichen Entscheidung, welcher der insgesamt 20 Kandidaten eine Rose bekommt und somit eine Runde weiter ist, legt sie vor allem auf eines Wert: eine grosse Portion Humor. Davon hat die Halb-Jamaikanerin auch selbst jede Menge. Die Teilnahme an «Die Bachelorette» bezeichnet sie gegenüber RTL als «das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe.»