Sharon Osbourne dankt Fans für Trost nach Ozzys Tod

Auf Instagram teilte Sharon ein Video, das sie im Umgang mit Greifvögeln zeigt, und verfasste emotionale Worte: «Ich habe noch immer Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden, um meine Dankbarkeit für die überwältigende Liebe und Unterstützung, die ihr auf Social Media gezeigt habt, auszudrücken. Eure Kommentare, Posts und Tributes haben mir mehr Trost gespendet, als ihr euch vorstellen könnt. Sie haben mich durch viele Nächte getragen.»