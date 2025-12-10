Sharon Osbourne enthüllt Ozzy Osbournes letzte Worte an sie

In dem tränenreichen Gespräch mit ihrem langjährigen Freund Morgan schilderte die 73–Jährige nun erstmals öffentlich, wie sie den Tod ihres Mannes nach einem Herzinfarkt erlebte. Als sie Schreie hörte, rannte sie die Treppe hinunter. «Da lag er, und sie versuchten, ihn wiederzubeleben», erinnerte sich Sharon laut «The Sun». «Und ich sagte nur: Hört auf. Lasst ihn. Er ist weg.» Sie fügte an: «Ich wusste sofort, dass er tot war. Und sie versuchten es immer wieder, und dann brachten sie ihn mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus und versuchten es weiter.»