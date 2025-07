Sharon Osbourne: Nach Ozzys Tod geben die Kinder ihr Kraft

Seine Tochter Kelly Osbourne (40) hatte sich digital von ihrem «besten Freund» verabschiedet und in ihren Storys bei Instagram einen besonderen Moment geteilt, den sie einst mit ihrem Vater erlebt hat. Sie erinnerte sie sich mit einem Songtext an ihren Vater: «Ich bin so unglücklich, ich bin so traurig. Ich habe meinen besten Freund verloren», zitierte sie aus Black Sabbaths Lied «Changes» mit marginalen Änderungen. Der Song hat für sie eine besondere Bedeutung, denn sie veröffentlichte 2003 eine Duett–Fassung gemeinsam mit ihrem Vater.