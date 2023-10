Sharon Osbourne plant Museum für ihren Mann Ozzy Osbourne

Erinnerungsstücke und interaktive Elemente

Dort verriet sie ihre Pläne. Das Museum soll sich um die Karriere des Musikers drehen, Erinnerungsstücke zeigen und interaktive Elemente enthalten. Die 70–Jährige erklärte, dass sie derzeit «versucht, Papas Erinnerungsstücke für den Erinnerungsladen zusammenzubekommen, den wir in Birmingham eröffnen». Der Black–Sabbath–Musiker ist in Birmingham aufgewachsen, daher sei dies ein passender Ort für die Ausstellung. «Er hat alle seine Auszeichnungen, alle seine Bühnenklamotten, Poster, alte Poster aus den Tagen von Earth», fuhr sie fort. Earth war eine frühere Band von Ozzy Osboure. Genug Material für ein Museum scheint es also zu geben: «Ich habe so viele Erinnerungsstücke.»