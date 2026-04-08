Sharon Osbourne verkauft 17-Millionen-Villa in Los Angeles

Prunkstück aus den 20er–Jahren

Das Immobilienmaklerbüro Carolwood Estates zeigt Bilder des imposanten Anwesens und liefert weitere Details zur Villa des britischen Paares. Das Grundstück umfasst ein grosses Haupthaus und ein kleineres Gästehaus sowie einen weitläufigen Garten mit Swimmingpool. Obwohl die Osbournes Teile des Anwesens modernisierten, bewahrten sie viele Merkmale aus dem frühen 20. Jahrhundert, wie es in der Beschreibung heisst.