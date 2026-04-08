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Acht Monate nach Tod von Ozzy Osbourne

Sharon Osbourne verkauft 17-Millionen-Villa in Los Angeles

Acht Monate nach dem Tod von Ozzy Osbourne trennt sich seine Witwe Sharon Osbourne von der gemeinsamen Villa in Los Angeles. Das Prunk–Anwesen aus den 1920er–Jahren mit Pool und Gästehaus kostet 17 Millionen Dollar.

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Ozzy und Sharon Osbourne bei einem Auftritt in London.
Ozzy und Sharon Osbourne bei einem Auftritt in London. imago/Landmark Media

Acht Monate nach dem Tod von Ehemann Ozzy Osbourne (1948–2025) verkauft Sharon Osbourne (73) offenbar die gemeinsame Villa in Los Angeles. Das Haus soll heute einen Wert von 17 Millionen US–Dollar haben. Im Jahr 2015 kauften die Osbournes die Mega–Villa noch für 11,85 Millionen US–Dollar, wie das «Wall Street Journal» berichtet.

Ozzy und Sharon Osbourne versuchten angeblich bereits 2022, das Anwesen zu verkaufen – damals für 18 Millionen US–Dollar. Trotz einer Preissenkung blieben sie damals erfolglos und nahmen das Haus wieder vom Markt.

Prunkstück aus den 20er–Jahren

Das Immobilienmaklerbüro Carolwood Estates zeigt Bilder des imposanten Anwesens und liefert weitere Details zur Villa des britischen Paares. Das Grundstück umfasst ein grosses Haupthaus und ein kleineres Gästehaus sowie einen weitläufigen Garten mit Swimmingpool. Obwohl die Osbournes Teile des Anwesens modernisierten, bewahrten sie viele Merkmale aus dem frühen 20. Jahrhundert, wie es in der Beschreibung heisst.

So prangen im mit rotem Samt ausgekleideten Heimkino über dem Kamin etwa Unterschriften von Stars, die das Haus einst besucht hatten – darunter auch die Signatur von Elvis Presley (1935–1977).

Von SpotOn vor 26 Minuten
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