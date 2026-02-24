Sharon Osbourne zieht nach Ozzys Tod zurück in die USA

Nach dem schmerzhaften Verlust ihres Ehemanns Ozzy Osbourne (1948–2025) steht Sharon Osbourne (73) vor einer lebensverändernden Entscheidung: Wie die Zeitung «The Sun» berichtet, wird die 73–Jährige ihren Lebensmittelpunkt wieder teilweise in die USA verlegen – ein Entschluss, der ihr alles andere als leicht gefallen sein soll.